В Киеве неизвестные пытались ограбить храм УПЦ

13:18, 23 мая 2018
Православие
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Совершена попытка ограбления храма УПЦ / mitropolia.kiev.ua

Об этом сообщает Киевская митрополия УПЦ.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Георгий Стороженко, ночью злоумышленники попытались проникнуть в храм через придел в честь святителя и чудотворца Николая, но это им не удалось.

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Вандалы ограничились разбитием окна алтарной части храма.

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