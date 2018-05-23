В Киеве неизвестные пытались ограбить храм УПЦ

Неизвестные лица 22 мая совершили попытку ограбления храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» Соломенского благочиния столицы.

Об этом сообщает Киевская митрополия УПЦ.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Георгий Стороженко, ночью злоумышленники попытались проникнуть в храм через придел в честь святителя и чудотворца Николая, но это им не удалось.

Вандалы ограничились разбитием окна алтарной части храма.