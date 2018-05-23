В Киеве неизвестные пытались ограбить храм УПЦ
13:18, 23 мая 2018Православие
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Совершена попытка ограбления храма УПЦ / mitropolia.kiev.ua
Неизвестные лица 22 мая совершили попытку ограбления храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» Соломенского благочиния столицы.
Об этом сообщает Киевская митрополия УПЦ.
Как рассказал настоятель прихода протоиерей Георгий Стороженко, ночью злоумышленники попытались проникнуть в храм через придел в честь святителя и чудотворца Николая, но это им не удалось.
Вандалы ограничились разбитием окна алтарной части храма.
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