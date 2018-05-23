Сербский Патриарх Ириней прибыл в Москву на праздник славянской письменности и культуры

Сербский Патриарх Ириней 22 мая прибыл в Москву.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Как сообщает российское информагенство, Патриарх Ириней 22-25 мая будет находиться с визитом в Москве в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры. Он встретится с Патриархом Кириллом и получит ежегодную премию Фонда единства православных народов за особый вклад в укрепление этого единства.

Также, по словам священника Александра Волкова, Предстоятели Русской и Сербской Церквей 24 мая возглавят совместное служение Божественной литургии в День славянской письменности и культуры, когда Православная Церковь отмечает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян.