Сотни верующих УПЦ совершили ночной крестный ход из Ужгорода в Мукачево с молитвой о мире

По благословению архиепископа Феодора, ежегодно, с 21 на 22 мая совершается крестный ход верующих Украинской Православной Церкви с Ужгорода в Мукачево в честь престольного праздника Мукачевского Свято-Николаевского женского монастыря.

Как сообщает пресс-служба Мукачевской епархии УПЦ, вечером 21 мая, в кафедральном Свято-Крестовоздвиженском соборе Ужгорода состоялся молебен за благословенное начало крестного хода. После наставлений священнослужителей сотни людей, молодежь, семьи с маленькими детками в колясках, люди старшего возраста отправились в путь.

Сопровождали участников шествия священнослужители епархии во главе с духовником Свято-Троицкого женского монастыря с. Букивцево Великоберезнянского района – иеромонахом Рафаилом (Королем).

Ночью паломников окропил дождь, однако к утру осадки прекратились и далее погода была благоприятно теплой.

Во время крестного хода особое внимание было уделено молитве о мире в Украине и защите от бедствия Закарпатского края.

Верующие за 15 часов преодолели расстояние примерно 40 км. На протяжении всего пути паломников сопровождали автомобили Национальной Патрульной полиции.

Верующие добрались до цели пешего паломничества – Чернечей горы Мукачева и Свято-Никольской женской обители.