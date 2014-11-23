Сегодня в Софии Киевской состоится вечер памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира
23 ноября, в день рождения усопшего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира, в национальном заповеднике «София Киевская» состоится вечер его памяти, сообщает официальный сайт УПЦ.
Организаторы мероприятия — Министерство культуры Украины и Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.
В программе мероприятия:
18.00 — концерт-реквием с участием хоров под управлением Богдана Плиша и Александра Тарасенко.
19.00 — презентация картины Юрия Нагулко «Ковчег».
Также будет представлен ХІ том собрания трудов Блаженнейшего Митрополита Владимира и первый том «Житий святых», изданный Фондом его памяти.
Вход свободный.
*** Блаженнейший Митрополит Владимир с 1992 по 2014 год был Предстоятелем Украинско Православной Церкви. Он стал предстоятелем Украинской Церкви в сложные времена: сразу после распада СССР, когда в стране начался церковный раскол. Благодаря его служению удалось восстановить многие приходы и храмы, разрушенные при советской власти, и сохранить людям возможность мирно исповедовать свою веру.