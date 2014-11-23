Сегодня в Софии Киевской состоится вечер памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира

23 ноября, в день рождения усопшего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира, в национальном заповеднике «София Киевская» состоится вечер его памяти, сообщает официальный сайт УПЦ.

Организаторы мероприятия — Министерство культуры Украины и Фонд памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

В программе мероприятия:

18.00 — концерт-реквием с участием хоров под управлением Богдана Плиша и Александра Тарасенко.

19.00 — презентация картины Юрия Нагулко «Ковчег».

Также будет представлен ХІ том собрания трудов Блаженнейшего Митрополита Владимира и первый том «Житий святых», изданный Фондом его памяти.

Вход свободный.

*** Блаженнейший Митрополит Владимир с 1992 по 2014 год был Предстоятелем Украинско Православной Церкви. Он стал предстоятелем Украинской Церкви в сложные времена: сразу после распада СССР, когда в стране начался церковный раскол. Благодаря его служению удалось восстановить многие приходы и храмы, разрушенные при советской власти, и сохранить людям возможность мирно исповедовать свою веру.