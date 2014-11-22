Сегодня Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов. На территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» состоялась церемония памяти погибших.

В мероприятии приняли участие: Президент Петр Порошенко, Премьер-министр Арсений Яценюк, председатель КГГА Виталий Кличко, представители Церквей, власти и общественности.

В чествовании памяти жертв голодоморов приняли участие Предстоятель Украинской Православной Церкви Баженниший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин.

Обращаясь к присутствующим, Митрополит Онуфрий сказал, что одной из самых ужасных трагедий, которые выпали на долю украинского народа в прошлом веке, стал голодомор 1930-33 годов. Украина пережила тогда страшный голод, который унес жизни миллионов наших соотечественников:

«Печально осознавать, что голод 1930-33 годов был результатом сознательных действий тех, кто был тогда у власти. Безбожный режим совершил страшное преступление против собственного народа».

«Сегодня, когда мы пытаемся строить новую Украину, мы должны заложить в ее фундамент христианские нравственные ценности и именно христианской моралью должны быть пронизаны все сферы нашей жизни. Христианским должно стать все наше общество, только в этом залог его успешного развития в будущем», - сказал Предстоятель УПЦ.

Во время церемонии также была объявлена общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу", присутствующие возложили к мемориалу цветы и зажженные свечи.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви