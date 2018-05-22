В Иордании епархию Иерусалимского патриархата впервые возглавит архиепископ палестинского происхождения

Священный Синод Иерусалимской Православной Церкви объявил о назначениях, о чем сообщается на официальном сайте Церкви.

В частности, архимандриту Христофору определено быть архиепископом Кириакуполисским и патриаршим эпитропом (представителем) в Аммане в Иордании..

Важно отметить, что назначение архимандрита Христофора архиепископом Кириакуполисским и патриаршим представителем в столице Иордании - Аммане будет иметь следствием радикальный поворот в жизни Иерусалимской Церкви, так как впервые этот пост поручен епископу палестинского происхождения, сообщает «Седмица».

О пастырских качествах нового иерарха могут дать представление его труды в течение нескольких лет на посту настоятеля монастыря Пресвятой Богородицы в Диббене, Иордания. В 2014 году возникли напряженные отношения между православными объединениями Иордании и Иерусалимским патриархатом. Прибытие в Иорданию нового архиепископа должно способствовать нормализации положения.

Новый архиепископ Мадабы Аристовул, как отмечает французский православный сайт Оrthodoxie, - превосходный специалист в области византийской музыки, которую он преподавал в семинарии в Иерусалиме. Он провел несколько лет в Институте высшего образования в области православной теологии в Шамбези, около Женевы, и хорошо говорит по-французски.