В день Николая Чудотворца Патриарх Кирилл рассказал православным, почему святителя называют "Образ кротости"

Кротость не имеет ничего общего с человеческой слабостью.

Об этом верующим в день Николая Чудотворца сказал Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

"Кротость не имеет ничего общего с человеческой слабостью. И тот же Иоанн Златоуст говорит замечательные слова: «Кротость есть великая сила, и тот, кто хочет быть кротким, должен быть мужественным, благородным, и душа его должна высоко возноситься». Вот такие сильные слова. Ни о какой человеческой слабости речи не идет. Речь идет о мужестве, о благородстве, о душе, которая возноситься способна к горнему", - сказал Предстоятель РПЦ.

Также он отметил, что в тропаре святителю Николаю есть слова: «Правило веры и образ кротости».

"И некоторые люди, изучая житие святителя, говорят: правилом веры он, конечно, был, но относительно кротости возникают большие сомнения. Ведь именно он дал самый сильный отпор еретику Арию на I Вселенском Соборе и по преданию, которое кем-то разделяется, а кем-то отвергается, но существует, даже ударил этого еретика по лицу! Так какой же он кроткий, если так поступал?", - сказал Патриарх Кирилл.

Вместе с тем, он отметил, что "так говорят потому, что в быту существует совершенно искаженное, неправильное понимание величайшей христианской добродетели -кротости".

"По слову святителя Иоанна Златоуста, кротость в сознании людей смешивается с малодушием, а малодушие - это трусость, боязливость. Но разве боязливость могла бы быть христианской добродетелью? Неужели это постыдное чувство, так часто губящее людей, мешающее им в жизни, могло бы войти в Заповеди блаженства, произнесенные Христом Спасителем с возвышенности на берегу Галилейского озера? Там перечисляются только подлинные добродетели, и кротость - одна из них", - подчеркнул Патриарх.