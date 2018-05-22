Люди, которые не понимают природы Церкви, не видят в ней Христа - Митрополит Онуфрий

22 мая 2018 года, в день праздника перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Козельщанському женском монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который находится в Полтавской области. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий, архиепископ Каменский и Царичанский Владимир, архиепископ Кременчугский и Лубенский Николай, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, епископ Александрийский и Светловодский Боголеп, епископ Золотоношский Иоанн, епископ Новосанжарский Вениамин, гости в священном сане и духовенство монастыря.

После чтения Святого Евангелия Архипастырь обратился к верующим со словом проповеди.

После Божественной литургии состоялся крестный ход во главе с Предстоятелем.

В конце богослужения Блаженнейший Владыка поздравил паству с днем памяти святителя Николая Чудотворца, а также с 10-летием обретения мощей преподобномученицы Олимпиады Козельщанской.

С особым приветствием Архипастырь обратился к владыке Николаю, который празднует сегодня день тезоименитства. Архиепископ Николай поблагодарил Предстоятеля за поздравления и подарил иконы Козельщанской Божьей Матери и преподобномученицы Олимпиады. После этого всех верующих окропили святой водой.