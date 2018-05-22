Предстоятель УПЦ возглавил праздничное богослужение в Козельщанском монастыре

В день праздника перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, 22 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Козельщанському женском монастыре в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который находится в Полтавской области.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, ему сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, гости в священном сане и духовенство монастыря.

После Божественной литургии состоялся крестный ход во главе с Предстоятелем.

В конце богослужения Блаженнейший Владыка поздравил паству с днем памяти святителя Николая Чудотворца, а также с 10-летием обретения мощей преподобномученицы Олимпиады Козельщанской.

С особым приветствием Предстоятель обратился к владыке Николаю, который празднует сегодня день тезоименитства. Архиепископ Николай поблагодарил его за поздравления и архипастырский визит. После этого всех верующих окропили святой водой.