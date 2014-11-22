20 ноября, накануне праздника Собора Архистратига Михаила и всех Небесных Сил бесплотных, по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия начал свою работу новый Интернет-портал УПЦ «Православная жизнь».

Портал призван в доступной и интересной для светской и церковной аудитории форме доносить информацию об основных событиях, фактах, вызовах и проблемах УПЦ, а также о широком круге инициатив и проектов, которые осуществляются под эгидой Церкви.

На указанном Интернет-ресурсе планируется оперативно публиковать комментарии Священноначалия УПЦ по наиболее острым и актуальным вопросам, волнующих украинское общество, создавать условия для проведения всесторонних дискуссий по волнующим верующих Украинской Православной Церкви темам, формировать полноценную площадку для систематического обмена мнениями по различным важным поводам между представителями епископата, духовенства и мирянами УПЦ.

Адрес портала - http://pravlife.org/

Адрес портала в Фейсбуке - https://www.facebook.com/pravlife?fref=nf

Адрес портала в Вконтакте - https://vk.com/public81012622

Пресс-служба Украинской Православной Церкви