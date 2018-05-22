Более 300 школьников из разных епархий УПЦ приняли участие в акции «Паломничество к истокам веры»

В Киеве 20 мая состоялась благотворительная акция «Паломничество к истокам веры», организованная Паломническим Центром Украинской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба Киевской духовной академии, мероприятие приурочено к 1030-летию Крещения Киевской Руси. В нем приняли участие более 300 школьников из разных епархий Украинской Православной Церкви.

В рамках акции школьники посетили исторические места, а также монастыри Киева. Знакомство с киевскими храмами завершилось в Киево-Печерской лавре. Там дети посетили Ближние пещеры, поклонились мощам Нестора Летописца, Ильи Муромца и других преподобных отцов Киево-Печерских.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр встретился с юными паломниками в Актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Владыка ректор поздравил присутствующих и рассказал о 1030-летии Крещения Киевской Руси, которое будет отмечаться в этом году. Говоря о юбилее, он призвал детей подражать примеру святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя Руси и обращаться к нему в своих молитвах.

После этого перед собравшимися выступил детский хоровой коллектив одного из столичных храмов и была показана кинолента «Повесть временных лет» производства ТРК «Глас».