Священномученик Каллист: 73-летний старец Киево-Печерской лавры, расстрелянный НКВД

В эти дни Украина отмечает 80-ю годовщину Большого террора, во время которого на территории УССР, согласно оценкам историков, были осуждены 198 тыс. 918 человек, из которых около двух третей - приговорены к расстрелу. Среди жертв кровавого режима – тысячи священнослужителей и монахов Православной Церкви, которых НКВД безжалостно расстреливали, не щадя ни молодых священников, ни престарелых монахов-старцев. Архимандрит Каллист – 73-летний старец, расстрелянный за веру во Христа в кровавом тридцать седьмом, стал священномучеником Православной Церкви.

Священномученик Каллист (в миру Киприан Филимонович Левченко) родился 20 сентября 1864 года в селе Коржевое Уманского уезда Киевской губернии в крестьянской семье.

С 23 июня 1882 года, в возрасте 21 года пришел на послушание в Киево-Печерскую лавру.

До октября 1885 года – келейник иеросхимонаха Исихии. Затем нес послушание на Ближних пещерах Лавры, в экономическом ведомстве, в лаврской фотографии.

С 3 апреля 1897 года переведен в Больничный монастырь, где с июня 1899 года выполнял послушание записчика.

25 февраля 1898 года принял монашеский постриг с именем Каллист.

В ноябре 1899 года был рукоположен в сан иеродиакона, затем, в июне 1904 года - в сан иеромонаха.

До 1913 года монах Каллист нес послушание в Больничном монастыре Киево-Печерской лавры. С декабря 1913 - переведен для очередного богослужения в Спасо-Преображенскую пустынь.

В годы Первой мировой войны монах Каллист идет в капелланы - несколько лет он был священником в действующей армии. Постоянно находился с полком на передовых позициях, в боях, под обстрелом. 18 января 1917 года был ранен осколком снаряда и даже контужен.

Монаха смогли спасти, и после ранения он вернулся в монастырь.

В 1917 году возведен в сан игумена, а в 1918 – архимандрита. Нес послушание настоятеля Спасо-Преображенской пустыни.

С ноября 1922 года служил на приходах, в том числе в селах Репетухи и Коржовый Кут.

В 1930-х годах проживал в родном селе Коржевое Бабанского района Черкасской области.

22 октября 1937 года арестован Бабанским райотделом НКВД. Содержался под стражей в уманской тюрьме. Обвинен по статье 54 -10 УК УССР за «антисоветскую пропаганду».

Решением «Тройки» при Киевском облуправлении НКВД УССР от 14 ноября 1937 года 73-летний старец приговорен к расстрелу.

27 ноября 1937 года приговор приведен в исполнение – старец был расстрелян в Лукьяновской тюрьме города Киева.

Годы расставили свои точки над «і», и старец был реабилитирован советской властью 30 марта 1989 года.

Решением Священного Синода УПЦ от 28 октября 1997 года в числе 103-х новомучеников Черкасских он причислены к лику местночтимых святых в составе Собора святых новомучеников Черкасских.

На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года архтмандрит Каллист занесен в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

«УНИАН-Религии» по материалам, предоставленным Киево-Печерской лаврой.