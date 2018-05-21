В Киево-Печерской лавре начали праздновать день памяти святителя Николая

23:14, 21 мая 2018
Православие
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Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua

Накануне дня памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, 21 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

/ news.church.ua

За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, сестры милосердия, прихожане и паломники Киево-Печерской обители.

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