В Киево-Печерской лавре начали праздновать день памяти святителя Николая

В Киево-Печерской лавре начали праздновать день памяти святителя Николая. Накануне дня памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, 21 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, сестры милосердия, прихожане и паломники Киево-Печерской обители.

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