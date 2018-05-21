В Беларуси торжественно отметили день Жировичской иконы Божией Матери

21:46, 21 мая 2018
Православие
90
В Беларуси торжественно отметили день Жировичской иконы Божией Матери / church.by

В этот день митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию в Успенском соборе Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, сообщает официальный портал БПЦ. 

/ church.by

Богослужебные песнопения исполнили мужской хор Минской духовной семинарии под управлением протодиакона Андрея Скробота, а также архиерейский хор семинарии под управлением диакона Евгения Василевского.

/ church.by

После Божественной литургии архипастыри и священнослужители совершили крестный ход с чудотворным образом Жировичской иконы Пресвятой Богородицы к Явленскому храму и пропели акафист Божией Матери. 

/ church.by

Патриарший Экзарх выразил сердечную благодарность архипастырям и пастырям Белорусского Экзархата за совместное служение, пожелал всем молящимся и паломникам молитвенного предстательства Пресвятой Богородицы пред Престолом Божиим о каждом из нас и преподал всем архипастырское благословение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter