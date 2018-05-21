Вчера, 20 мая, в Беларуси торжественно отметили день Жировичской иконы Божией Матери.

В этот день митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил Божественную литургию в Успенском соборе Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря, сообщает официальный портал БПЦ.

Богослужебные песнопения исполнили мужской хор Минской духовной семинарии под управлением протодиакона Андрея Скробота, а также архиерейский хор семинарии под управлением диакона Евгения Василевского.

После Божественной литургии архипастыри и священнослужители совершили крестный ход с чудотворным образом Жировичской иконы Пресвятой Богородицы к Явленскому храму и пропели акафист Божией Матери.

Патриарший Экзарх выразил сердечную благодарность архипастырям и пастырям Белорусского Экзархата за совместное служение, пожелал всем молящимся и паломникам молитвенного предстательства Пресвятой Богородицы пред Престолом Божиим о каждом из нас и преподал всем архипастырское благословение.