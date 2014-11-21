Когда предстанем перед лицом того мира, многое нам откроется - Патриарх Кирилл

21 ноября, в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Архангельском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим со словом.

"...Никто не знает, что из себя этот мир представляет. Всякие человеческие стремления внешним образом выразить представителей этого мира являются условными. Когда мы видим Архистратига Михаила с крыльями, это совсем не значит, что он с крыльями, потому что там, где он, крылья не нужны. А люди изображали ангелов с крыльями, чтобы показать, что они выше нас, что они в небе, рядом с Богом, что они могут то, что не может человек. Ведь не может человек летать. Если соотнести возможности этого невидимого и для нас никогда не понятного мира с нашим миром, то можно только свидетельствовать, что тот мир намного превосходит мир земной, физический.

Когда мы прославляем святого Архистратига, то есть начальника, некую силу особенную в этом духовном мире, то говорим, что он вместе с иными ангелами прославляет Бога. Мы иногда употребляем слова, не задумываясь о их смысле. До сегодняшнего дня я никогда не задумывался о том, что означает «ангелы прославляют Бога».

Что это такое? Когда мы прославляем человека, это ясно, мы выражаем особое уважение этому человеку, признательность за его труды, мы говорим красивые слова, приносим ему подарки, мы аплодируем, улыбаемся. Если это происходит на каких-то больших площадях в городе, мы можем даже кричать от восторга. Это и есть человеческое прославление. А что такое прославление Бога? Не знаем.

Нужна ли Богу чья-то слава? Наверное, нет. Что же означает это прославление ангельским миром Бога? Это означает только то, что ангелы особым образом с Богом связаны, и что эта связь — вне всякой прагматической основы.

Почему я говорю о прагматической основе? Потому что наша связь с Богом очень прагматическая. Давайте подумаем, сколько процентов в нашей молитве к Богу мы отводим прославлению Господа, тому, чтобы сказать, по крайней мере: «Слава Тебе, Боже, слава Тебе!»? Один процент. О чем мы молимся? О своем: дай, Господи! И Господь ведь не гневается, Он подает нам по немощи нашей, потому что мы не способны Бога прославлять. Вот героев мы можем прославлять — устраивать овации, встречать с цветами, бросать букеты. А Бога не умеем прославлять.

Ангелы неведомым для нас образом Бога прославляют. То есть они с Ним находятся в такой связи и в таких отношениях, которые исключают всякие просьбы и всякий человеческий прагматизм. Потому что они видят Бога. Мы верим в Него, а им вера не нужна: они Его видят.

Эта близость духовного мира к Богу имеет для нас огромное значение, потому что Богу было угодно, чтобы этот духовный невидимый мир имел соприкосновение с нашим миром. Если кто-то меня спросит, в чем выражается это соприкосновение, я скажу: не знаю, и ни один человек в мире об этом не знает. Мы об этом узнаем, когда переступим порог жизни и смерти, когда предстанем перед лицом того мира. Тогда многое нам откроется...

Когда мы говорим «ангел-хранитель», мы и говорим об этом соприкосновении, о том, что оно касается каждого человека. Каждый из нас имеет связь с этим духовным миром. А молимся мы ангелам своими словами, создавая свои образы, бесконечно, видимо, далекие от того, что есть на самом деле. Но ведь это не меняет сути нашей молитвы, потому что Бог принимает эту молитву. И ангелы слышат ее, и невидимый мир слышит, может быть, улыбаясь нашей наивности и ограниченности наших знаний...

Где-то там, где мы не можем даже представить, пролегает эта граница между светом и тьмой, между добром и злом, и там соприкасаются эти два мира. И когда мы говорим, что ангельскими крылами мы защищены и защищаемся, то имеем в виду именно способность духовного ангельского мира побеждать мир зла.

Вот на этом и основывается наша молитва святому Архистратигу Божиему Михаилу, всем Небесным Силам бесплотным, потому что никакой плоти в них нет: ни крыльев, ни рук, ни ног, ни глаз, ни головы, ни волос. Это иной мир. А мы с вами, по немощи человеческой изображая этот мир так, как мы его видим, не согрешаем. Просто во всем этом выражается наша простая человеческая вера и наше убеждение в том, что ангелы настолько превышают нас, что способны крылами своими защитить от всякого зла..."

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Полный текст проповеди можно прочесть здесь.