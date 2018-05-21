В Краматорске митрополит Арсений презентовал издания Святогорской лавры

Митрополит Арсений 18 мая представил издания Святогорской лавры на презентации книг, которая проходила в Центральной городской публичной библиотеке Краматорска.

Ведущая библиограф начала с презентации изданий Святогорской лавры (в Краматорскую библиотеку на это мероприятие было доставлено всё, что печаталось обителью за все годы после её возобновления), сообщается на сайте Святогорской лавры.

Владыка рассказал о значении просвещения на Руси ещё со времён равноапостольной княгини Ольги, о появлении и значении школ, о первостепенном участии в этом процессе Церкви. Как пример он привел школу в селе Долина, основанную в 1867 году Святогорской пустынью и отметившая в 2017 году свой 150-летний юбилей.

После презентации владыка Арсений отвечал на вопросы.