В Виннице представители УПЦ приняли участие в праздновании Дня Европы на государственном уровне

В Виннице 19 мая при участии Президента Украины состоялось празднование Дня Европы.

В праздновании приняли участие архиереи Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

Митрополиты Симеон и Агапит были приглашены на открытие празднования вместе с другими почетными гостями, среди которых послы Грузии, Молдовы, Македонии, дипломаты и члены делегаций из разных европейских стран, министры украинского Правительства, народные депутаты, а также представители духовенства.

Торжества начались на Соборной площади выступлением детских хореографических коллективов и поднятием флага Евросоюза. К присутствующим обратился Президент Украины Петр Порошенко, который пришел на праздник в Виннице вместе с женой Мариной Порошенко.

Винничан и гостей города поздравил также Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Прозвучали поздравления от главы Винницкой облгосадминистрации Валерия Коровия и городского головы Сергея Моргунова.

После торжественного открытия архиереи и представители духовенства осмотрели различные локации, где происходило празднование, пообщались с винничанами и гостями праздника.