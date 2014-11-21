Профессор Киевской духовной академии обратил внимание на подпись представителя УГКЦ под Ровенским меморандумом

Заявление Луцкого экзархата УГКЦ о том, что подпись представителя УГКЦ под Ровенским меморандумом является недействительной, заслуживает особого внимания. Об этом пишет на своей странице в Фейсбук проректор и профессор Киевской духовной академии и семинарии Владимир Бурега.

"В новости о подписании меморандума утверждалось, что его подписал правящий епископ Луцкого Экзархата УГКЦ Иосафат. Если посмотреть на сам экземпляр меморандума, также легко увидеть, что в его тексте указано имя епископа Иосафата. И под меморандумом оставлено место для его подписи", - отмечает проректор.

В то же время он обращает внимание на то, что подписывал меморандум вовсе не епископ Иосафат, а настоятель общины УГКЦ в Ровно священник Евгений Остапенко.

"Более того, как утверждает епископ Иосафат, отец Евгений Остапенко «не имел полномочий подписывать согласованный с высшей церковной властью текст, за что ему вынесено каноническое предупреждения», - обращает внимание В.Бурега.

"Из сообщения Ровенской ОГА становится очевидным, что текст меморандума активно обсуждали в течение нескольких дней. Непосредственно перед подписанием несколько часов продолжались консультации. Понятно, что окончательный текст был согласован уже перед самым подписанием. Следовательно, и печатали текст в самый последний момент. Возникает простой вопрос: неужели представители Ровенской ОГА не знали, что УГКЦ представляет не епископ, а священник? Неужели не было известно, что он не имеет полномочий от епископа? Или сам этот священник ввел участников акции в заблуждение, сославшись на наличие епископского согласия? Более того, он спокойно поставил свою подпись вместо епископа!", - подчеркивает Бурега.

"Интересно, что заявление Луцкого экзархата УГКЦ появилась только 20 ноября (через неделю после подписания меморандума). То есть, заявление было обнародовано уже тогда, когда архиереи УПЦ уже отозвали свои подписи под меморандумом, а председатель Ровенской ОГА (похоже, что он и был инициатором всей этой акции) уже ушел в отставку. Только тогда, когда уже было очевидно, что меморандум умер, епископ Иосафат заявил о «недействительности» подписи своего священника", - пишет религиовед.

"Отец Евгений Остапенко во время подписания меморандума произнес речь, во время которой заявил, что этот меморандум может стать началом новой унии». Эти его слова вызвали вполне ожидаемую негативную реакцию со стороны православной общественности. И для меня вполне очевидно, что эта реакция стала одной из причин отзыва подписей под меморандумом двумя архиереями УПЦ. Как по мне, вся эта история ставит немало вопросов... И заявление Луцкого экзархата не дает на них надлежащих ответов...", - констатирует В.Бурега.