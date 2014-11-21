В Бердянске УПЦ открыла накопительный склад гуманитарной помощи

Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам УПЦ совместно с социальным и молодежным отделами Бердянской епархии открыли в Бердянске накопительный склад гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из зоны боевых действий Донбасса.

Руководители отделов призывают всех неравнодушных помочь нуждающимся и приносить помощь в виде теплых и детских вещей, спальных комплектов и продуктов питания длительного срока хранения.

Для переселенцев и желающих помочь просьба обращаться к руководителю отдела по социально-гуманитарным вопросам Бердянской епархии протоиерея Эдуарда Кислого по номерам: (050) 022-10-51 или (067) 270-79-45.

Пресс-служба Бердянской епархии