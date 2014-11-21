Предстоятель УПЦ совершил заупокойную литию по жертвам Голодомора 1932-1933 годов

22 ноября в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Накануне, 21 ноября, на территории Государственного музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» (Киев, ул. Лаврская, 3) Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отслужил заупокойную литию по безвинно пострадавшими соотечественниками.

Богослужебные песнопения исполнил хор Киевских духовных академии и семинарии под управлением архимандрита Романа (Подлубняка).

Блаженнейший Митрополит Онуфрий возложил цветы к мемориалу и обратился к присутствующим со словом наставления.

*** Национальный Музей «Мемориал Памяти Жертв Голодоморов в Украине» является центром увековечения памяти людей, которые погибли в годы голодоморов, когда в мирное время и при благоприятных климатических условиях от голода умирали миллионы. Сегодня Мемориал является центром почитания памяти умерших, местом, где каждый имеет возможность помянуть своих безвинно убиенных родственников, соотечественников и помолиться за их души. Как известно, тоталитарный большевистский режим отнял у людей не только свободу и право на жизнь, но и исконное право на достойное погребение по христианским канонам, а их души были лишены надлежащих погребальных обрядов.