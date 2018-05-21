В Одесской области в больнице построят храм-часовню

Вчера, 20 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел прибыл в Килийскую районную больницу, где совершил освящение места и закладку капсулы под строительство храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Целительница».

В основания этого храма-часовни была заложена памятная капсула с посланием и частицы мощей святых мучеников Максима, Викентия и Виктора Римских, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

После завершения богослужения митрополит Агафангел поздравил руководство больницы и пациентов со знаменательным событием - закладкой и освящением места под строительство храма-часовни, подчеркнув, что "храмы всегда были и остаются духовными маяками, где совершается молитва о близких и родных, о болящих и о скорбящих. Все люди нуждаются в человеческом добром, участливом взгляде и, прежде всего, в помощи Божией".

После закладки храма митрополит Агафангел посетил несколько отделений районной больницы, где зашёл в каждую палату и благословил иконками «Касперовской» Божией Матери всех пациентов, находящихся на излечении в этом медицинском учреждении.