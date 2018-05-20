В Запорожье на месте бывшего здания НКВД помолились о жертвах политических репрессий

Сегодня, 20 мая, в день памяти жертв политических репрессий, настоятель Покровского архиерейского собора Запорожья протоиерей Олег Семенчук с духовенством и прихожанами собора совершил заупокойную литию возле памятника «Жертвам политических репрессий 1930-1950‑х годов».

Памятник находится на том месте, где раньше стояло здание НКВД, в котором выносились приговоры жителям города: под вымышленными предлогами их отправляли на рудники, в лагеря, а многих просто расстреливали. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

"Слово «repressio» по латыни означает «подавление». Большевистская власть хотела подавить человеческую волю, уничтожить веру в сердцах людей. За эти годы в Украине было репрессировано боле 720 тыс. человек. Мы должны помнить об этих страшных событиях, чтобы эти преступления против человеческого рода никогда не повторились", - отметил отец Олег.

По окончании литии духовенство возложило цветы к памятному знаку.