Патриарх Кирилл молится за раненых и погибших в вооруженном нападении на храм в Грозном

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращение архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому Варлааму, клиру и пастве в связи с вооруженным нападением на храм в Грозном.

"С большой скорбью воспринял известие о произошедшей в минувшую субботу вооруженной атаке на храм Михаила Архангела в столице Чеченской Республики. В результате нападения бандитов во время вечернего богослужения погибли и пострадали люди. Прошу передать мои глубокие соболезнования и слова искреннего сочувствия тем, кого затронула данная трагедия.

Эта бесчеловечная и циничная вылазка террористов, не имеющих ничего общего с верой в Бога, была направлена на то, чтобы поколебать столь ценный межрелигиозный мир и согласие в регионе, посеять вражду и страх среди его жителей.

С признательностью хотел бы отметить героизм и мужество сотрудников полиции, ценой своей жизни защищавших людей и давших должный отпор нападавшим.

Да ниспошлет Милостивый Господь скорейшее исцеление раненным, утешит родных и близких погибших и упокоит души преставившихся рабов Своих во обителях небесных, идеже праведные упокояются", - написал Патриарх Кирилл.

Об этом сообщает patriarchia.ru.