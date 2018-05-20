В Почаевской лавре тысячи паломников молились в день памяти преподобного Иова

Вчера, 19 мая, в Свято-Успенской Почаевской лавре состоялось празднование дня памяти ее основателя и молитвенного покровителя, Небесного игумена святой Почаевской горы преподобного Иова Почаевского.

В этот день в монастыре были отслужены две Божественные литургии: ранняя в Троицком соборе и праздничная поздняя в Успенском соборе Лавры, сообщается на сайте обители.

Позднюю Литургию, как и накануне вечернее богослужение в Успенском соборе перед мощами празднуемого святого, возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

По окончании богослужения Высокопреосвященнейший владыка Сергий произнес проповедь перед молящимися.

В завершение рака с мощами преподобного Иова, покоившегося в Успенском соборе обители с 17 мая, крестным ходом была перенесена на место своего постоянного пребывания в Пещерный храм Лавры.

Напомним, что преподобный Иов родился в 1551 году на Покутье, возле г. Коломыи и при Крещении был наречен Иоанном. Ему не исполнилось и десяти лет, как он покинул свой дом и тайно отправился в ближайший Угорницкий монастырь, где и попросил игумена позволить ему служить братии. Юный послушник, пытаясь «угодить каждому из наименьших монастырских работников», вскоре заслужил к себе всеобщие расположение и любовь.

В совсем юном возрасте, на двенадцатом году жизни, он был пострижен в монашество с именем Иов в честь праведного Иова Многострадального. На протяжении всей своей долголетней жизни он, подобно своему святому покровителю, безропотно и терпеливо переносил все искушения и страдания.

Много сил в своей жизни положил преподобный на устройство и процветание Почаевской обители. И в наше время братия монастыря и все, кто приходит в обитель поклониться ее святыням, чувствуют на себе особую молитвенную помощь и защиту святого Игумена, Небесного покровителя и защитника святой Почаевской горы.