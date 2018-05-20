В столичном храме в честь святого Феодосия Черниговского отметили 5-летие богослужебной жизни

Сегодня, 20 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме в честь святителя Феодосия Черниговского, вблизи Львовской площади в г. Киев.

На малом входе Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил богослужебные награды священнослужителям храма. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

За Божественной литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

Предстоятель также совершил диаконскую хиротонию над Алексеем Волковым, клириком храма святых апостолов Петра и Павла на Куреневке.

В конце богослужения Блаженнейший Владыка поздравил паству с праздником, а также рассказал верующим, как защищали Православие святые отцы I Вселенского Собора, память которых сегодня празднует Церковь, и объяснил, почему важно хранить чистоту Православной веры. В завершение Архипастырь поздравил настоятеля и прихожан храма с 5-летием от начала богослужебной жизни их храма.

Настоятель храма архимандрит Спиридон (Романов) поблагодарил Предстоятеля за архипастырский визит и совместную молитву и преподнес в дар Его Блаженству старинную икону Похвалы Пресвятой Богородицы.