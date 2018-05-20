Митрополит Онуфрий почтил память жертв политических репрессий

В воскресенье, 20 мая, Предстоятель Украиской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий принял участие в официальной церемонии чествования памяти жертв политических репрессий.

Мероприятие состоялось на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт president.gov.ua.

Сегодня, 20 мая, в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Ежегодно он приходится на третье воскресенье мая. День памяти жертв политических репрессий установлен согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года с целью надлежащего чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событий в истории Украины.

В Быковнянском лесу находится самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в 1930-40-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных.

Сегодня, 20 мая, в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Ежегодно он приходится на третье воскресенье мая. День памяти жертв политических репрессий установлен согласно Указу Президента от 21 мая 2007 года с целью надлежащего чествования памяти жертв политических репрессий, привлечения внимания общества к трагическим событий в истории Украины.

В Быковнянском лесу находится самое большое в Украине место захоронения жертв массовых политических репрессий. Здесь был объект специального назначения НКВД, где в 1930-40-х годах происходили массовые захоронения расстрелянных и замученных.