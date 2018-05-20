Православная молодежь Одессы провела субботник в Свято-Покровском скиту

Вчера, 19 мая, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежь Одесской епархии потрудилась в Свято-Покровском скиту, чтобы подготовить территорию к празднику Пятидесятницы.

Около 100 человек поддержали инициативу Молодежного отдела и присоединились к труднической поездке в скит. Ребята с утра и до обеда помогали в саду, на лесопилке, на кухне, в храмах и огородах монастыря, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

В благодарность за выполненную работу всех трудников накормили монастырским обедом.

Как отметили участники южненской молодежки, такие поездки ценны не только возможностью потрудиться во Славу Божию, но также в неформальной обстановке пообщаться и сблизиться с ребятами и духовенством.