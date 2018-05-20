Православная молодежь Одессы провела субботник в Свято-Покровском скиту

15:53, 20 мая 2018
Православие
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Около 100 человек присоединились к труднической поездке в скит / eparhiya.od.ua

Вчера, 19 мая, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежь Одесской епархии потрудилась в Свято-Покровском скиту, чтобы подготовить территорию к празднику Пятидесятницы.

Около 100 человек поддержали инициативу Молодежного отдела и присоединились к труднической поездке в скит. Ребята с утра и до обеда помогали в саду, на лесопилке, на кухне, в храмах и огородах монастыря, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ

/ eparhiya.od.ua

В благодарность за выполненную работу всех трудников накормили монастырским обедом.  

Как отметили участники южненской молодежки, такие поездки ценны не только возможностью потрудиться во Славу Божию, но также в неформальной обстановке пообщаться и сблизиться с ребятами и духовенством.

/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
/ eparhiya.od.ua
Православная молодежь Одессы провела субботник в Свято-Покровском скиту / eparhiya.od.ua

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