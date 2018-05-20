На нулевом километре в дельте реки Дунай установят поклонный крест

15:16, 20 мая 2018
Православие
108
Митрополит Агафангел благословил вилковчан на установку большого Поклонного Креста на нулевом километре в дельте реки Дунай / eparhiya.od.ua

Здесь по просьбе местных жителей и меценатов, митрополит Агафангел совершил молебен перед началом всякого доброго дела и благословил вилковчан на установку  большого Поклонного Креста в дельте Дуная, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

/ eparhiya.od.ua

"Сегодня мы освятили место под Крест на нулевом километре в дельте реки Дунай нашего украинского государства, помолились Богу, чтобы Он дал мир и согласие, чтобы все здесь жили в дружбе, любили друг друга, уважали традиции народов, населяющих наш регион и  страну нашу, чтобы Православие всегда было в центре духовной жизни каждого из нас, чтобы мы все вместе трудились, помогая созидать духовные основы общества, сохраняя целостность, независимость и суверенитет Украинской Державы. И чтобы Дунай всегда объединял народы, проживающие у его берегов, а мы чувствовали, что сила наша в единстве", - отметил митрополит Агафангел после совершения молебна и окропления места под Крест святой водой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter