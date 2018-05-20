На нулевом километре в дельте реки Дунай установят поклонный крест

Вчера, 19 мая, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел прибыл на 0-й км, где река Дунай несёт свои воды в Чёрном море.

Здесь по просьбе местных жителей и меценатов, митрополит Агафангел совершил молебен перед началом всякого доброго дела и благословил вилковчан на установку большого Поклонного Креста в дельте Дуная, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

"Сегодня мы освятили место под Крест на нулевом километре в дельте реки Дунай нашего украинского государства, помолились Богу, чтобы Он дал мир и согласие, чтобы все здесь жили в дружбе, любили друг друга, уважали традиции народов, населяющих наш регион и страну нашу, чтобы Православие всегда было в центре духовной жизни каждого из нас, чтобы мы все вместе трудились, помогая созидать духовные основы общества, сохраняя целостность, независимость и суверенитет Украинской Державы. И чтобы Дунай всегда объединял народы, проживающие у его берегов, а мы чувствовали, что сила наша в единстве", - отметил митрополит Агафангел после совершения молебна и окропления места под Крест святой водой.