В Изюме встретили икону Божией Матери «Отрада и утешение»

Вчера, 19 мая, духовенство и верующие Изюма торжественно встретили икону Божией Матери «Отрада и утешение».

Образ Пресвятой Богородицы крестным ходом был принесен братией «Песчанского» монастыря к кафедральному собору города, сообщается на сайте Изюмской епархии УПЦ.

С благословения и по просьбе митрополита Елисея, для строящегося храма в честь иконы Божией Матери "Отрада и утешение" в женском Борисоглебском монастыре с. Водяное Змиевского благочиния, на святой горе Афон был написан образ Богородицы «Отрада и утешение».

Образ Пресвятой Богородицы был освящен на святой горе и прошел по монастырям Афона, где в каждой обители перед этим образом был совершен молебен и каждый монастырь вкладывал в образ Пресвятой частичку тех святых мощей или святыни, которыми владеет.

Икона Божьей Матери будет доставлена для молитвенного поклонения в Купянское, Чугуевское, Волчанское, Змиевское и другие благочиния, после чего будет установлена в строящемся храме Борисо-Глебской обители в честь иконы Богородицы «Отрада и утешение».