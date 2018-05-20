В Изюме встретили икону Божией Матери «Отрада и утешение»

13:45, 20 мая 2018
Православие
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Образ Богородицы «Отрада и утешение» был написан на Афоне / izum.church.ua

Образ Пресвятой Богородицы крестным ходом был принесен братией «Песчанского» монастыря к кафедральному собору города, сообщается на сайте Изюмской епархии УПЦ.

/ izum.church.ua

С благословения и по просьбе митрополита Елисея, для строящегося храма в честь иконы Божией Матери "Отрада и утешение" в женском Борисоглебском монастыре с. Водяное Змиевского благочиния, на святой горе Афон был написан образ Богородицы «Отрада и утешение».

/ izum.church.ua

Образ Пресвятой Богородицы был освящен на святой горе и прошел по монастырям Афона, где в каждой обители перед этим образом был совершен молебен и каждый монастырь вкладывал  в образ Пресвятой частичку тех святых мощей или святыни, которыми владеет.

Икона Божьей Матери будет доставлена для молитвенного поклонения в Купянское, Чугуевское, Волчанское, Змиевское и другие благочиния, после чего будет установлена в строящемся храме Борисо-Глебской обители в честь иконы Богородицы «Отрада и утешение».

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