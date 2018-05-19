День 150-летия со дня рождения императора Николая II отметили мотопробегом и чтением писем Царской семьи

Сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге прошли торжества по случаю 150-летия со дня рождения последнего российского императора Николая II.

Божественную литургию в Храме-памятнике на Крови совершили митрополит Верийский, Наусский и Камбанийский Пантелеимон, сообщает прес-служба Екатеринбургской епархии РПЦ.

По завершении Литургии на площади перед храмом состоялось мероприятие «"Царская-семья.рф» в off-line» - открытое чтение писем членов Царской семьи, в котором мог принять участие любой желающий. Чтение писем сопровождалось исполнением «Царских» произведений архиерейской детской певческой капеллы «Октоих».

В этот день чтение писем Царской семьи состоялось также в эфире местного телеканала в рамках проекта «От сердца к сердцу». Письма Царской четы читали известные уральские политики и общественные деятели.

В продолжение торжеств в Духовно-просветительском центре «Царский» открылась выставка «Велик и страшен год 1918 от Рождества Христова». Экспозиция посвящена событиям 1918 года: трагедиям в Перми, Алапаевске и Екатеринбурге, 100-летию подвига Царской семьи, началу Гражданской войны в России, политике новой власти и культуре данного периода.

На выставке представлены подлинные документы, оружие, награды, предметы быта, фотографии, марки, монеты, банкноты 1918 года. Экспозицию дополняют тематические баннеры, которые расскажут зрителям историю трагических событий.

Также в этот день в Екатеринбурге прошел мотопробег, посвященный памяти святого Царя Николая Александровича.

Порядка двадцати «железные коней» отправились в путь от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, чтобы в обители почтить память и подвиг святого русского Царя Николая Александровича и его семьи.

Мотоциклы проехали по городу с флагами с изображением святых Православной Церкви: великомучеников Димитрия Солунского и Георгия Победоносца, Царственных страстотерпцев, праведного воина Феодора Ушакова, святых благоверных князей Димитрия Донского и Александра Невского.