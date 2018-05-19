Константинопольский Патриархат может поставить в Украине своего митрополита Киевского - "Ромфея"

Согласно информации греческого агентства «Ромфея», опубликованной 16 мая 2018 года, Константинопольский Патриархат твердо намерен «пройти весь путь в вопросе предоставления автокефалии Украинской Церкви».

«Ромфея» опубликовала эксклюзивную информацию о содержании переговоров, которые прошли в Афинах между представителями Константинопольского Патриархата и делегацией Элладской Православной Церкви Греции по вопросу об Украине, сообщает "Седмица".

Представители Константинопольской Патриархии проинформировали архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима и членов Священного Синода Элладской Православной Церкви о том, что Патриарх Варфоломей намерен продвигать вопрос о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине.

«Митрополиты Пергамский Иоанн, Галльский Эммануил и Смирнский Варфоломей, посетившие Афины, подчеркнули, что у Московского Патриархата была возможность в ходе предсоборного процесса, подписать документ о процедуре предоставления автокефалии, но он этого не сделал. В результате, Константинопольский Патриархат, поскольку никакое другое действие не было предпринято, может предоставить, согласно сообщению делегации, автокефалию местной объединенной Церкви в Украине», - сообщило агентство «Ромфея».

В ходе переговоров, константинопольские представители подчеркнули, что в 1688 году Киевскую митрополию Константинопольский Патриархат лишь «делегировал» Московскому Патриархату.

«Московский Патриархат был в затруднительном положении и решил, чтобы митрополит Киевский был избран в Москве, будучи иерархом Вселенского Патриархата - но это соглашение не было соблюдено никогда», заявила в Афинах делегация Константинополя, указывает «Ромфея».

Архиепископ Иероним, в свою очередь, выразил нейтральное отношение к данному вопросу, подчеркнув, что эта проблема очень значительна, и что решение о позиции Элладской Православной Церкви по ней должно было бы быть принято на Архиерейском Соборе Элладской Церкви в будущем октябре.

Агентство «Ромфея» подчеркнуло, что делегация Константинопольского Патриархата разъяснила во время встречи, что «в любом случае, процесс [провозглашения автокефалии Константинополем] будет продолжаться».Кроме того, иерархи Константинопольского Патриархата заметили Архиепископу Афинскому, что он мог бы в данный момент выразить свое неприятие или свою поддержку позиции Фанара, чего, однако, не произошло, отмечает «Ромфея».