В РПЦ назвали нападение на православный храм в Грозном попыткой посеять религиозную вражду.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя попытку нападения на церковь в Грозном, выразил уверенность, что террористы не достигнут своих целей, сообщает сайт patriarchia.ru.

«Кучка экстремистов, предположительно псевдоисламского толка, попытались запугать православных верующих Чечни, посеять рознь между православными и мусульманами, но получила достойный отпор», - заявил Владимир Легойда.

«Мы скорбим о ставшем жертвой теракта прихожанине храма Архангела Михаила, а также погибших при исполнении своего долга правоохранителях, которые показали себя настоящими героями, защитив молящихся», - добавил представитель Церкви.

«Я не сомневаюсь, что акт террора будет единогласно осужден представителями мировых религий в России и за рубежом, равно как и всеми здравомыслящими людьми», - отметил он.

«Православные и мусульмане России, как и прежде, будут едины в борьбе с террористами, поддерживая друг друга перед лицом общей опасности», - заключил Владимир Легойда.