В Киево-Печерской лавре готовятся праздновать Неделю святых отцов I Вселенского Собора
21:39, 19 мая 2018Православие
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Предстоятель УПЦ возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua
Сегодня, накануне Недели 7-й после Пасхи, святых отцов I Вселенского Собора, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, сестры милосердия, прихожане и паломники Киево-Печерской обители, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
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