В Киево-Печерской лавре готовятся праздновать Неделю святых отцов I Вселенского Собора

Сегодня, накануне Недели 7-й после Пасхи, святых отцов I Вселенского Собора, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, сестры милосердия, прихожане и паломники Киево-Печерской обители, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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