В Минск из Нью-Йорка будет принесена десница великой княгини Елисаветы

Сегодня, 19 мая, в Минск из Знаменского Синодального собора города Нью-Йорка будет принесена великая святыня - ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Федоровны и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары.

В Минске ковчег будет пребывать до 22 мая, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня мученической кончины царственных страстотерпцев Романовых и великой княгини Елисаветы.

Великая княгиня Елисавета - внучка британской королевы Виктории, гессенская принцесса, супруга великого князя Сергея Александровича Романова (убитого террористом в 1905 году), основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, одна из величайших православных подвижниц ХХ века.

Принесение святыни в Минск - редкая возможность поклониться святым мученицам. Как известно, мощи великой княгини Елисаветы и инокини Варвары находятся в Гефсимании, в монастыре равноапостольной Марии Магдалины. Именно туда останки великой княгини были привезены в 1918 году из Алапаевска. В 1981 году десница святой была перенесена в США.