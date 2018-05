В соцсетях объявили конкурс на лучшую колоризацию фотографий семьи Романовых

Организаторы проекта #Romanovs100 объявили конкурс на лучшую колоризацию фотографий последней царской семьи Российской империи.

Принять участие в нем может любой желающий. Необходимо раскрасить один из трёх чёрно-белых снимков Николая II и его близких и выложить результат в соцсети Facebook, Twitter или Instagram, сообщают организаторы.

Победителя в начале июля выберет бразильская художница Марина Амарал, известная своими экспериментами по колоризации чёрно-белых исторических фотографий.

Победители конкурса получат англоязычные книги с цветными иллюстрациями Амарал “#1917LIVE — История русской революции в твитах” и “The Colour of Time: A New History of the World, 1850—1960” (“Цвет времени: новая история мира, 1850—1960”).

Мультимедийный проект #Romanovs100 приурочен к столетней годовщине расстрела царской семьи. Он запущен на четырех социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. Посетители тематических страниц смогут увидеть около четырех тысяч оригинальных фотографий из их личного архива Романовых – на сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция.