Польская Православная Церковь выразила свое отношение к церковной ситуации в Украине

Заседания Собора Епископов Польской Православной Церкви, на котором рассматривалась информация по вопросу об автокефалии Церкви в Украине, состоялось 9 мая.

Решения Собора, касающиеся этого вопроса, были направлены в адрес Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также в адрес Константинопольского Патриарха Варфоломея и Патриарха Кирилла. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В связи с вопросом предоставления автокефалии Украине, Собор Епископов Польской Православной Церкви подчеркнул принципиальную необходимость соблюдения канонических норм жизни Церкви и отметил, что «статус автокефалии может быть признан только за одной Церковью, существующей в государстве. В Украине есть несколько схизматических церковных групп, которые прежде всего должны принести покаяние, чтобы вернуться к канонической Церкви. Только тогда можно говорить о признании автокефалии».

Собор подчеркнул, что «согласно мнению Поместных Православных Церквей автокефалию предоставляет Матерь-Церковь только после согласования с Предстоятелями всех Поместных Церквей. Необдуманные и преждевременные решения по делу автокефалии в Украине могут привести к дальнейшим разделениям».

Вместе с тем Собор подчеркнул, что «в вопросах догматически-канонических не следует руководствоваться политическими соображениями».