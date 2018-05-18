Икону Богородицы "Жировичскую" пронесут крестным ходом по всей Беларуси

Белорусская православная церковь организовала общебелорусский крестный ход с копией чудотворной иконы, образ Богоматери Жировичской пронесут по всем епархиям БПЦ.

Завершится Крестный ход 3 сентября 2018 года, сообщает "Sputnik-Беларусь".

Уникальная белорусская православная святыня - копия чудотворной иконы Божией Матери "Жировичская" 18 мая доставлена в Гомельскую епархию, там она будет находиться для поклонения до 24 мая, сообщили в Белорусском экзархате.

В Гомеле местное духовенство и прихожане встречали крестный ход со святыней на соборной площади, затем святой образ был доставлен в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла, рассказали священнослужители.

Пока образ будет находиться в соборе, он будет открыт для прихожан каждый день.

Чудотворный богородичный образ является одной из главных и известных православных святынь белорусской земли. Эта икона вырезана на небольшом куске яшмы. Она относится к богородичному образу Умиления и представляет собой рельефное изображение Матери Божьей с младенцем Иисусом, который обнимает ее рукой за шею и прижимается щекой к Ее лику.