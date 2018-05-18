Глава Эфиопской Церкви призывал мир направить силы на борьбу с экстремистами

Глава Эфиопской Церкви Патриарх-Католикос Абуна Матфий призывал мир направить силы на борьбу с экстремистами, которые нападают на храмы и разрушают христианское наследие.

Об этом Эфиопский Патриарх сказал 17 мая, в день Вознесения Господня, когда впервые поcетил Русскую Православную Церковь, сообщает patriarchia.ru.

Глава делегации Эфиопской Церкви рассказал Патриарху Кириллу, в каком положении находятся ныне африканские Церкви.

«Экстремисты нападают на храмы, разрушается наше наследие. Террористы убивают людей, устраивают резню. Они убивают не только христиан, но и мусульман, которые не желают следовать за их идеологией», - сказал он.

Эфиопский Патриарх считает, что христиане должны проявить солидарность в вопросе борьбы с экстремизмом.

«Миру необходимо работать над ее разрешением, и христиане должны проявить солидарность в этом вопросе. Экстремисты пришли непонятно откуда и не связаны с какой-то отдельно взятой страной. Они творят бесчинства, например, в Сирии, где разрушают церкви, убивают людей, творят ужасающие преступления. Война идет много лет. Гибнут люди, уничтожается историческое наследие, которое насчитывает тысячи лет», - рассказал Патриарх-Католикос Абуна Матфий.

Он высказал заинтересованность в развитии сотрудничества с РПЦ в образовательной сфере.

«Моя цель заключается в том, чтобы активизировать взаимоотношения между нашими Церквами. У нас исторически были очень хорошие взаимоотношения и сейчас мы хотим развивать их вновь. Много наших эфиопских студентов обучалось в ваших учебных заведениях. Некоторые из них впоследствии стали епископами, архиепископами и сейчас несут свое архипастырское служение в Эфиопии», - отметил Глава Эфиопской Церкви.

В завершение беседы стороны обменялись памятными подарками. По итогам встречи было принято совместное коммюнике с предложением о вынесении на рассмотрение Синодов Русской Православной Церкви и Эфиопской Церкви вопроса об учреждении двусторонней Комиссии по диалогу.