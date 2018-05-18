На Тернопольщине община УПЦ в суде отстояла право пользоваться храмом

Религиозная община святой праведной Анны Украинской Православной Церкви села Куты Шумского района Тернопольской области 16 мая выиграла суд по иску в Тернопольском суде.

В своем заявлении верующие требовали устранить препятствия в пользовании храмом, который захватили сторонники УПЦ КП, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Рассмотрение дела откладывали почти год, заявление религиозная община УПЦ подала 10 июля 2017-го. По словам настоятеля протоиерея Игоря Кушнирука, решение по этому делу суд в Тернополе принял только после окончательного решения другого суда по поводу законной принадлежности храма общине Тернопольской епархии УПЦ.

Верующие доказали свое право на владение храмом и подтвердили законность своей документации в Кассационном суде в составе Верховного суда Украины. Соответствующее решение было принято 15 февраля.

Настоятель сообщает, что община будет обращаться в исполнительную службу и к правоохранителям, чтобы те обеспечили доступ к их храму.

С момента захвата храма в честь святой праведной Анны верующим приходится совершать богослужения в палатке.