В Грузии в День святости семьи обвенчались 500 пар

Церемония «всеобщего венчания» состоялась 17 мая в Тбилиси, в Кафедральном Соборе Святой Троицы Самеба и в других регионах Грузии.

Ритуал, в котором обряд венчания проводится сразу для многих пар, третий год подряд проходит с благословления Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, сообщает "Грузия Онлайн".

В Самеба 17 мая обвенчались более 50 пар, а в масштабах всей Грузии – до 500, сообщает Общественное телевидение. Обряд провел митрополит Николоз, в службе принимали участие 10 священников.

С инициативой «всеобщего венчания» выступило действующее при Патриархии Грузии «Общество чохоносцев Грузии».

Особенность инициативы в том, что «Общество чохоносцев» призывает совершить ритуал церковного венчания уже сложившимся семейным парам, где жених и невеста зачастую уже обзавелись не только детьми, но и внуками. Семьи после венчания лично благословляет Патриарх Илия Второй.

В 2014 году патриархия объявила 17 мая «Днем святости семьи и почитания родителей».