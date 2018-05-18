Патриарх Илия ІІ молится, чтобы семьи были счастливы

Католикос-Патриарх всея Грузии, Блаженнейший Илия Второй поздравил паству с праздником Вознесения Господня.

После окончания торжественного богослужения в кафедральном соборе Святой Троицы, Патриарх говорил о празднике Вознесения Господня и Дне семьи, сообщает "Грузия Онлайн".

«Поздравляю всех с этим великим праздником – Днем Вознесения Иисуса Христа. Радость неясна, когда с тобой расстается любимая личность, но апостолы всегда помнили Его – «Я с вами каждый день Божий до самого конца», – и сегодня наш Господь среди нас. Благодарю Бога за его большие мучения.

Сегодня, еще один День святости семьи и защиты её нерушимости. Семья – основа государства, страны и мы просим Бога, чтобы наши семьи были бы счастливы», – сказал Патриарх.