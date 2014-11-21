В РПЦ разработали "принципы и направления работы с мигрантами"

Русская Православная Церковь готова проводить комплексную работу с мигрантами.

"Верная библейскому идеалу странноприимства и хранящая традиционные нравственные ценности, Русская Православная Церковь стремится оказывать многостороннюю помощь мигрантам и переселенцам, заботится о гармонизации их отношений с коренным населением", - говорится в тексте документа "Принципы и направления работы с мигрантами в Русской православной церкви", опубликованном на сайте Московского патриархата.

Авторы документа, согласованного на заседании Высшего церковного совета РПЦ 13 ноября, считают важным поддержание в обществе "милосердного и доброго отношения к мигрантам, стремления помочь им". Особенно это касается беженцев и вынужденных переселенцев. Этим людям Церковь оказывает разнообразную благотворительную помощь, говорится в документе.

"Важным видится также преодоление проблем в отношениях между коренным населением и мигрантами. Люди, оказавшиеся в новом для себя обществе, подчас привносят туда не свойственные ему модели поведения, иногда вызывая справедливое неприятие. Одновременно они подчас встречаются с предвзятым негативным отношением к себе. Все это нередко служит эскалации межэтнической напряженности, приводит к конфликтам", - констатировали в Церкви.

В этой связи авторы документа призвали коренное население к преодолению ксенофобии, особенно агрессивной, а мигрантов - к гармоничной интеграции в принимающее общество с уважением к его традициям, культурным, нравственным и духовным ценностям.

В документе отмечается, что Церковь обучает мигрантов языку принимающего общества, знакомит с его историей, этикой, культурой, духовными традициями, законодательством, правилами поведения, а также считает возможным оказание мигрантам правовой помощи.

"Является полезным установление контактов и заключение соглашений с профильными федеральными и территориальными органами государственной власти, общественными объединениями, диаспорами и другими организациями, оказывающими поддержку мигрантам", - сказано в документе.

http://www.newsru.com/religy/21nov2014/migrants.html