Более 170 нуждающихся одесситов и вынужденных переселенцев получили гуманитарную помощь от Одесской епархии УПЦ
07:40, 18 мая 2018Православие
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Одесская епархия регулярно помогает нуждающимся / eparhiya.od.ua
В среду, 16 мая, 170 нуждающихся одесситов и вынужденные переселенцы из восточных областей Украины получили гуманитарную помощь, из них 35 человек также получили финансовую помощь.
Ее вручили в Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, сообщили в пресс-службе Одесской епархии УПЦ.
Более 170 нуждающихся одесситов и вынужденных переселенцев получили гуманитарную помощь от Одесской епархии УПЦ / eparhiya.od.ua
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