Более 170 нуждающихся одесситов и вынужденных переселенцев получили гуманитарную помощь от Одесской епархии УПЦ

В среду, 16 мая, 170 нуждающихся одесситов и вынужденные переселенцы из восточных областей Украины получили гуманитарную помощь, из них 35 человек также получили финансовую помощь.

Ее вручили в Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, сообщили в пресс-службе Одесской епархии УПЦ.