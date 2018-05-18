На месте здания запорожского отдела НКВД совершат литию о жертвах политических репрессий
01:37, 18 мая 2018Православие
9
Памятник открыт на месте бывшего здания городского отдела НКВД / hramzp.ua
В Запорожье на месте здания городского отдела НКВД совершат литию о жертвах политических репрессий.
Поминальная заупокойная лития состоится в воскресенье, 20 мая возле памятника «Жертвам политических репрессий 1930-1950‑х годов», сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
Этот памятник по ул. Александровская, 30 открыт 28 мая 1996 года на месте бывшего здания городского отдела НКВД.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter