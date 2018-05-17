Митрополит Онуфрий напомнил, зачем Господь дал людям заповеди

Ориентироваться на заповеди Божии, а не на собственные желания или советы греховного мира призвал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день Вознесения Господнего.

Архипастырь подчеркнул, что эти заповеди нужны самому человеку, а не Богу, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы, дорогие братья и сестры, сегодня радуемся и благодарим Бога за то, что милостивый Господь принял на себя человеческую природу, освятил и спас ее своим Божеством. Он вознес эту природу на Небо и посадил одесную Небесного Бога и Отца. Это самая великая честь, которой только может удостоится творение Божие, - сказал Предстоятель. - Но для того, чтобы быть участниками и жителями тех прекрасных чертогов, которые Господь уготовал для любящих Его, нужно жить по заповедям Божиим».

Архипастырь подчеркнул, что эти заповеди нужны самому человеку, а не Богу.

«Бог совершенен, Он не нуждается ни в каких дополнительных наших услугах. Эти заповеди Господь дал нам для нашего блага, потому, что они нам нужны, — отметил Блаженнейший владыка. - Если человек убивает, крадет, совершает другие грехи, то тем самым повреждает себя, ранит свою душу, наносит себе вред. Бог не хочет, чтобы грешник погиб, поэтому дает нам заповеди, как лекарства, с помощью которых мы можем сохранить себя от греховных падений, исцелиться от греховных язв».

Быть верными Богу и хранить чистоту своей веры не смотря ни на что, призвал Его Блаженство далее: «мы должны быть верными Богу, даже если за это нас будут презирать».

«Люди сегодня хвалят, а завтра плюют, топчут, а Бог никогда не отвращается от человека. Господь хочет, чтобы человек был причастником Его благ, Его блаженства. Человек создан для блаженной жизни, для того, чтобы жить в мире, радости, счастье, он не создан для мучений. Но к сожаленью мы это теряем, когда совершаем то, что вредно для нашей природы. Божественный закон напоминает о том, каким должен быть человек, как он должен поступать, что он должен делать, живя на этой земле», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что эти священные правила и законы хранятся в лоне Святой Православной Церкви: «хранятся так, как Бог передал их людям».

По слову Архипастырь, те, кто уступает немощам человеческим, якобы по человеколюбию, на самом деле приносят вред людям.

«Это ложное человеколюбие - потакая вору, мы приносим ему вред, потому, что вор не наследует Царствие Божие. Мы должны ориентироваться на любовь Божию, наша любовь - это слабое ее подобие. Мы можем не соответствовать тем требованиям, правилам, условиям, которые Православная вера напоминает человеку, но признавая эти законы, мы сохраняем шанс быть спасенными. Мы можем в последний момент, как разбойник на кресте, сказать «Прости!» и Бог простит. Но для этого нужно познать Господа. Разбойник не был индифферентным, ему не было все-равно кто как думает о Боге. Он сказал «Ты Господь, Ты страдаешь невинно, а я по заслугам страдаю» - это правильное понимание Бога сделало разбойника способным быть спасенным в последние часы», - рассказал Блаженнейший владыка.

Предстоятель еще раз напомнил о важности хранения своей веры в чистоте.

«Нужно хранить чистоту Святой Православной веры, не отступать от нее никуда, не налево, ни направо, - сказал он. - Сегодня нас стараются сбить с толку, вмешиваются в дела Церкви, указывают куда мы должны идти, что мы должны делать. Но то, что мы должны делать, давно прописано в Священных законах, а толкователями этих законов мы имеем святых отцов. Именно они правильно толкуют священные законы, а не люди далекие от Церкви, которые по своей духовной неопытности будто бы хотят сделать добро, но это добро оказывается злом».

Предстоятель по слову Иоанна Крестителя, который готовил людей ко приходу Спасителя, призвал «сделать прямыми пути свои» (Мк. 1, 3). «К Богу нет кривой дороги», - подчеркнул он.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, хранить чистоту Святой веры, чтобы нам быть там, где вознесена наша человеческая природа во Христе Иисусе Господе нашем», - пожелал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.