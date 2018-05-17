Украинцы рассказали в Facebook, что думают по поводу создания Единой Поместной Церкви

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Facebook предложил пользователям выразить свое отношение к идее создания в Украине Единой Поместной Церкви.

В частности, желающим было предложено ответить на вопрос: «Объединит ли украинский народ создание Единой Поместной Церкви?»

За двое суток с момента размещения поста, по состоянию на 17 мая, 15.30, на вопрос путем голосования ответили 786 человек. При этом большинство пользователей Facebook оставили свои комментарии, в которых объяснили свою позицию.

Центр информации УПЦ отмечает, что не использовал функцию рекламы для выбора аудитории или возможности более широкого распространения опроса среди пользователей, чтобы видеть естественный результат.

604 человека считают, что создание Единой Поместной Церкви не объединит украинский народ, при этом 66 человек уверены, что такая Церковь способна выступить объединяющей. Остальные пользователи одобрили инициативу опроса и саму возможность голосования.

В комментариях пользователи напоминают, что в Украине уже есть Православная Церковь.

«Нам не нужно больше ничего. И уважаемый господин Президент не имеет права вмешиваться в дела Церкви, этим он нарушает Конституцию», - написала Ирина Вирста.

Сергей Десяк считает, что «с Томасом Церковь получит раскол, коррупцию и вмешательство чиновников в церковные дела».

Роман Выскуб отмечает: «Нет! Таким путем объединения украинского общества не получится!»

Жанна Подобная пишет: «УПЦ не обращалась за автокефалией и никого не уполномачивала это делать. Конечно, это все расколет общество, при чем гораздо сильнее, чем вопрос по ассоциации с ЕС или языковой вопрос».

Ульяна Таборовец-Пицкова написала: «Пусть наведут порядок в Украине - прекратят смерти наших детей, сделают онкобольным бесплатное лечение, я молчу о ценах, дорогах, об убогом существовании пенсионеров... Наша Церковь каноническая! Господи сохрани нашу веру и православный народ!».

Ирина Новак, говоря о создании ЕПЦ, считает: «Это еще один раскол. Не мудрый, кто ищет, а тот, кто бережет!»

Многие пользователи Facebook отметили, что государство отделено от Церкви и их возмущает вмешательство в церковные дела и нарушение Конституции.

Людмила Денисенко пишет: «Помнится мне, что в Конституции написано, что государство отделено от Церкви. И для чего гарант Конституции ее же сам и нарушает? Может, мы сами определимся, кому какая Церковь ближе и роднее? Или за нас и это решат?».

Елена Лобур уверена: «К сожалению, это делается не для объединения гражданского общества, а наоборот».

Павел Линник напоминает: «Дело Президента Украины не вмешиваться в деятельность Церкви. Согласно Конституции Украины, как основного закона, в частности ст.35 в которой сказано, что Церковь отделена от государства. В Украине есть Церковь, которую признает весь православный мир, это Церковь под мудрым руководством Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия».

Виталий Агафонов задается вопросом: «Интересно как отреагирует Президент и депутаты, если Синод нашей Церкви издаст указ о том, чтобы объединить все партии в одну? Смешно как-то получается. Так и Президенту - гаранту нашей Конституции, не стоит лезть в дела Церкви. Пусть лучше порядок и мир восстановят в Украине. А с Церковью Господь Сам все уладит».

Светлана Полищук уверена: «Президент должен заниматься страной и голодными пенсионерами».

Валерия Бурковская считает, что создание в Украине Единой Поместной Церкви принесет «еще один раскол общества. И Церковь будет гонима еще больше».

Такую же мысль выразил Сергей Аракелов: «Это расколет и Церковь, а уж общество расколет окончательно, последствия будут самыми негативными, не только для Церкви, но и для государства...»

Вместе с тем, некоторые пользователи сети Facebook высказались в поддержку создания в Украине автокефальной Православной Церкви каноническим путем.

Роман Козак написал: «за» автокефалию каноническим путем».

Павел Макаренко отмечает: «Государству не следует вмешиваться. На автокефалию смотрю положительно, так как Украина - большой отдельный народ и вполне ее достойна, но автокефалия должна быть предоставлена канонической ветви православной церкви, Патриархом должен стать Онуфрий».

Анатолий Маковей: «Если УПЦ станет автокефальной с митрополитом Онуфрием, то мы только «за!»

Владимир Тимощенков считает: «Киевский Патриархат должен быть воссоздан, но его базой может быть только каноническая УПЦ. Решать такой сложный вопрос, как ЕПЦ, на базе пока не канонической и отколовшейся части Церкви во главе с Филаретом, через Томос об автокефалии, приведет к углублению раскола. Не говоря о возможных более сложных процессах… Автокефалия возможна для канонической УПЦ, но такие вопросы не решаются "наскоками". Это определённо длительный процесс, но реальный и решаться он должен самой Церковью! Государственное "давление" ведёт вообще к разрушению канонической, апостольской церкви в Украине».

«Если митрополит Онуфрий с Собором епископов УПЦ подаст прошение и его поддержит все Мировое Православие в лице Патриархов, тогда я поддерживаю, но со славянским языком богослужений», - написал Артем Третьяков.

Как сообщалось, по поручению Президента Украины Петра Порошенко, 20 апреля заместитель главы Администрации Президента посетил Стамбул и передал Вселенскому Патриарху Варфоломею обращение Президента Украины с просьбой предоставить Томос об Автокефалии Православной Церкви в Украине.