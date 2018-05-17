В Запорожье верующие поклонились точной копии отпечатка стопы Спасителя, оставленного Им на Елеонской горе

В день великого двунадесятого праздника Вознесения Господня в Покровском архиерейском соборе Запорожья для поклонения верующим была преподана точная копия отпечатка стопы Спасителя, оставленного Им на Елеонской горе.

Эта святыня находится в Покровском архиерейском соборе постоянно, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

В своём слове настоятель собора протоиерей Олег Семенчук отметил: «В нашем соборе мы имеем великую святыню, которая напоминает нам о том, что Господь по вознесении Своём на небо не оставил нас одних, а Его слова: «Аз есмь с вами, и никтоже на вы» вселяют в наши сердца великую радость».