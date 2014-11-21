В УПЦ заявляют о возобновлении попыток захвата храмов на Ровенщине

По сообщению правящего архиерея Ровенской епархии УПЦ митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, представители УПЦ КП 15 ноября возобновили попытки захвата храмов в селах Птича Дубенского района и Бадивка Острожского района. Об этом говорится на официальном сайте УПЦ.

"Эти провокации произошли на третий день после того, как по инициативе Ровенской ОГА представители разных религиозных конфессий подписали меморандум, где в четвертом пункте говорится о прекращении захватов православных храмов. Поскольку представители Киевского Патриархата продолжают грубо нарушать заключенный меморандум, митрополит Варфоломей 19 ноября заявил об отзыве подписи под меморандумом, как документом, который не принес мира и стабильности для православных верующих Ровенской области. Всю вину за нарушение задекларированных договоренностей владыка возложил на УПЦ КП", - говорится на сайте.

Также митрополит Сарненский и Полесский Анатолий на официальном сайте епархии обнародовал заявление о том, что ознакомившись с приведенными митрополитом Варфоломеем фактами правонарушений на Ровенщине, он отзывает свою подпись под меморандумом.