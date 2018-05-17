В Тбилиси в День святости семьи Грузинская Православная Церковь провела масштабное шествие

Несколько сотен человек участвуют в шествии в центре Тбилиси, которое Грузинская Православная Церковь проводит в связи с отмечаемым в стране Днем святости семьи.

Как сообщает "Эхо Кавказа", колонна людей в национальных костюмах, с иконами и церковными флагами в 13.00 по местному времени двинулась от здания филармонии, прошла по проспекту Руставели и направляется в сторону кафедрального собора Святой Троицы в историческом районе города.

На главном проспекте грузинской столицы к манифестации присоединились собравшиеся у храма Кашвети представители паствы и желающие принять участие в шествии. В соборе Святой Троицы участников шествия встретит и благословит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй: в храме он проведет благодарственный обряд.