В Черногории десятки тысяч верующих прошли крестным ходом в день памяти святителя Василия Острожского (видео)

В Черногории, 12 мая, в день памяти святителя Василия Острожского, десятки тысяч верующих прошли крестным ходом.

Всего более 100 тысяч верующих из разных стран мира прибыли в эти дни в монастырь Острог. Во время праздничной литургии верующие молились о мире в Украине.

Богослужение возглавил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. Ему сослужили представители епископата и духовенства из разных стран. Делегацию Украинской Православной Церкви возглавлял управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Сегодняшний день – это особая милость Божия. Я воочию стал причастником великого торжества Сербской Православной Церкви, народа Черногории. Я много слышал об этом празднике в честь святителя Василия Острожского, особенно из уст студентов Киевской духовной академии, когда был ректором этой духовной школы. Сейчас я почувствовал всем своим сердцем, всем человеческим естеством, что такое любовь человеческая к Богу, и к своим святым угодникам. От имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, всего епископата нашей Церкви, боголюбивого украинского народа сердечно благодарю вас, дорогие владыки, дорогие отцы и братья за молитвенную поддержку нашего страдающего народа. Мы верим и надеемся, что Господь пошлет те божественные силы, которых так сейчас не хватает, чтобы не проливалась кровь на моей родной Отчизне. Мы молимся, чтобы Господь уврачевал тот раскол церковный, который существует на нашей земле. Есть только одна дверь Церкви Христовой – через покаяние, через соединение с тем источником жизни, от которой они откололись. […] Храните веру православную, потому что в ней наше утверждение. Христос Воскресе!», - сказал митрополит Антоний, обращаясь к тысячам верующих.

Каждый год тысячи православных отправляются в паломничество, чтобы помолится перед мощами святителя Василия Острожского в день его памяти – 12 мая. Обитель, в которой хранятся мощи, расположена на горе, верующие восходят на гору, выстаивают в многочасовой очереди, чтобы поклониться святому.

За год обитель посещает около одного миллиона православных, что почти в два раза больше, чем население Черногории.